Появилось видео удара ФАБ-3000 по скоплению пехоты ВСУ вблизи курского Тёткино

Появилось видео, на котором запечатлён момент авиаудара по украинским военнослужащим в окрестностях посёлка Тёткино в Курской области. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», боевики были атакованы трёхтонной авиабомбой ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции.