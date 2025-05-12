Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что инициатива западных стран о 30-дневном перемирии на Украине направлена на предоставление Киеву возможности восстановить силы. Она напомнила, что Минские соглашения использовались Германией и Францией для подготовки Незалежной к военному конфликту, в чём признались Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Дипломат подчеркнула, что сейчас эти же страны добиваются перемирия, чтобы дать Киеву возможность укрепить свой военный потенциал.