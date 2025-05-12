«Невероятная подлость»: Захарова осудила Молдову за упоминание РФ в приднестровском конфликте

Она подчеркнула, что обвинения Москвы в разжигании соответствующего кризиса — политическая фальсификация. Мария Захарова напомнила, что переговорный процесс между Москвой и государствами Приднестровья был заморожен с 2019 года из-за позиции Молдовы. Однако в учебниках Кишинева всё выставлено совсем не так.