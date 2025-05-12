«Невероятная подлость»: Захарова осудила Молдову за упоминание РФ в приднестровском конфликте

Приднестровский конфликт начался в конце 1980-х годов. В это время случился и распад СССР. Молдова начала ущемлять права советского населения, выдвинув лозунг об объединении с Румынией. Историю вновь пытаются исказить. Упоминание России в качестве одной из сторон приднестровского конфликта — «откровенная ложь», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что обвинения Москвы в разжигании соответствующего кризиса — политическая фальсификация. Мария Захарова напомнила, что переговорный процесс между Москвой и государствами Приднестровья был заморожен с 2019 года из-за позиции Молдовы. Однако в учебниках Кишинева всё выставлено совсем не так.
«Это можно было бы назвать невероятной глупостью, если бы это не была невероятная подлость, откровенная ложь и беззастенчивое искажение истории», — сказано в комментарии Марии Захаровой на сайте МИД России.
Напомним, в новых молдавских учебниках по истории события 1980-х представлены как противостояние Москвы и Кишинева. Россия якобы преследовала геостратегические цели.