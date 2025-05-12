Посол Андреев: Россия свернула совместную с Польшей деятельность на границе

Он подчеркнул, что Россия не закрывала свою границу польским гражданам, которые продолжают приезжать в Калининград, в отличие от Варшавы, которая запретила россиянам въезд на свою территорию в 2022 году, запись передачи доступна на Rutube-канале телеканала.