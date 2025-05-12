Посол Андреев: Россия свернула совместную с Польшей деятельность на границе

На границе Калининградской области власти России и Польши полностью свернули всю совместную деятельность. Об этом в понедельник, 12 мая, заявил посол России в стране Сергей Андреев.
— Все обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идет, — рассказал дипломат в эфире телеканала «Соловьев. Live».
Он подчеркнул, что Россия не закрывала свою границу польским гражданам, которые продолжают приезжать в Калининград, в отличие от Варшавы, которая запретила россиянам въезд на свою территорию в 2022 году, запись передачи доступна на Rutube-канале телеканала.
12 мая власти Польши решили закрыть российское генконсульство в Кракове. Причиной этого решения министр иностранных дел страны Родислав Сикорский назвал якобы наличие доказательств совершения российскими спецслужбами «отвратительного акта саботажа» в отношении торгового центра, расположенного на улице Маривильской.
Позднее на заявление Сикорского отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она заявила, что Варшава продолжает «сознательно обрушать» отношения с Россией, действуя против интересов своих граждан. Также, по словам Захаровой, Москва вскоре даст «адекватный ответ на эти неадекватные шаги».