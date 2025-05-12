«Мы проиграли эту войну»: Орбан сделал громкое заявление о стратегии Запада

Ранее Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза могут быть втянуты в прямой конфликт с Россией. Это может произойти в случае вступления Украины в ЕС в условиях текущего конфликта. По его словам, это также приведёт к значительным финансовым затратам и серьёзно ухудшит социально-экономическую ситуацию в европейских странах.