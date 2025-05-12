Сыну Рамзана Кадырова Адаму вручили ещё одну награду

Вручение медалей. Видео © Telegram / Kadyrov_95.
В церемонии приняли участие помощник руководителя Чеченской Республики, вице-премьер по вопросам силового блока Абузайд Висмурадов, глава регионального управления Росгвардии Шарип Делимханов, министр внутренних дел ЧР Аслан Ирасханов и начальник главного управления МЧС России по ЧР Алихан Цакаев.
Для участия в мероприятии в Чечню также прибыла делегация ОМОН ГУВД Мингорисполкома из Республики Беларусь. Возглавил группу командир минского отряда, полковник милиции Николай Максимович. Во время выступления он выразил признательность личному составу подразделения за службу.
Напомним, что 1 апреля этого года Адам Кадыров также был назначен на должность куратора МВД Чечни. А за несколько дней до этого сын главы республики получил медаль «За боевое отличие» из рук начальника Росгвардии Виктора Золотова.