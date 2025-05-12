Макрон считает, что предложение о 30-дневном перемирии действует до 12 мая

Днем 10 мая европейские лидеры и нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский договорились о необходимости введения 30-дневного перемирия. Они выступили с таким предложением, обратившись к Москве. Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что, по его мнению, призыв к России действует до конца 12 мая, цитирует France Info.