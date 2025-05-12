Днем 10 мая европейские лидеры и нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский договорились о необходимости введения 30-дневного перемирия. Они выступили с таким предложением, обратившись к Москве. Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что, по его мнению, призыв к России действует до конца 12 мая, цитирует France Info.
Париж вновь пригрозил Москве санкциями. По словам Эмманюэля Макрона, нужно вводить еще больше антироссийских ограничений.
Президент Франции считает, что все стороны (включая Европу) должны быть «благоразумными». Якобы Запад дал Москве «рамки», чтобы получить ответ.
Российский лидер Владимир Путин в речи 11 мая указал на хамскую манеру общения ряда европейских политиков. Он уточнил, что некоторые мировые лидеры до сих пор пытаются говорить с РФ на языке ультиматумов.