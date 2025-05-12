Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла резкой критике содержание новых школьных учебников в Молдове, в которых Россия названа стороной в приднестровском конфликте. Она назвала подобную трактовку «откровенной ложью и искажением исторических фактов», подчеркнув, что это не просто ошибка, а сознательное искажение реальности.
По словам Захаровой, конфликт в Приднестровье разгорелся в конце 1980-х годов на фоне распада СССР, когда в Молдове начались притеснения русскоязычного населения, а националистические силы стали продвигать идею объединения с Румынией.
Она подчеркнула, что Россия с 1992 года выполняла исключительно миротворческую миссию — 14-я армия остановила кровопролитие, а Москва выступила гарантом мирного урегулирования.
Захарова также напомнила, что переговорный процесс был заморожен с 2019 года по вине Кишинева и на фоне украинского конфликта. Представление России как агрессора она назвала политически мотивированной фальсификацией, игнорирующей ее многолетнюю роль в обеспечении мира в регионе.
Ранее сообщалось, что в учебнике под названием «История румын» также говорится, что молдаван не существует как нации; называется полезной оккупация Молдавии румынскими войсками, воевавшими на стороне Адольфа Гитлера; оскорбляются солдаты, освободившие Берлин во время Второй мировой войны.