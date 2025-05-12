Захарова назвала ложью информацию о России из новых молдавских учебников

Захарова также напомнила, что переговорный процесс был заморожен с 2019 года по вине Кишинева и на фоне украинского конфликта. Представление России как агрессора она назвала политически мотивированной фальсификацией, игнорирующей ее многолетнюю роль в обеспечении мира в регионе.