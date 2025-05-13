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Трамп украсил Овальный кабинет статуэткой, изображающей покушение на него

Референсом для нее послужила фотография Трампа, сделанная во время попытки покушения 13 июля 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

В Овальном кабинете появилась бронзовая статуэтка высотой более 30 сантиметров, изображающая момент попытки покушения на Дональда Трампа в 2024 году.

Как сообщает телеканал Fox News, фигура изображает президента США с поднятым кулаком, которого сопровождают трое сотрудников службы безопасности, а на фоне виден развевающийся американский флаг.

Композиция основана на известной фотографии, сделанной 13 июля 2024 года во время инцидента. Статуэтку заметили во время недавней пресс-конференции Трампа.

Ранее лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель подвергся нападению неизвестного, когда он выходил из мероприятия в Стамбуле.