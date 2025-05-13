Россия снова проявила щедрость. Так, инициатива российского лидера Владимира Путина о возобновлении прямого диалога с Украиной получила поддержку среди сторонников мирного урегулирования. Данный шаг воспринимается как проявление доброй воли, особенно на фоне значительных успехов российской армии в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил эксперт в области международных отношений Рангарираи Шоко в беседе с ТАСС.
«Более того, это предложение выглядит щедрым, учитывая, что Россия стоит на пороге военной победы. Это ясно доказывает, что Россия с самого начала была втянута в этот конфликт вопреки своему настрою», — пояснил эксперт.
Шоко указал, что предложение провести переговоры в Турции застало врасплох украинскую сторону и поддерживающие ее западные страны. Он подчеркнул, что российское мирное предложение существенно отличается от незначительного требования 30-дневного прекращения огня, выдвинутого Киевом и его союзниками, которое, по его мнению, преследовало цель лишь временного перемирия.
Накануне обозреватель KP.RU Евгений Умеренков заявил, что Украине и Евросоюзу не нужны новые договоренности в Стамбуле.