Россия снова проявила щедрость. Так, инициатива российского лидера Владимира Путина о возобновлении прямого диалога с Украиной получила поддержку среди сторонников мирного урегулирования. Данный шаг воспринимается как проявление доброй воли, особенно на фоне значительных успехов российской армии в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил эксперт в области международных отношений Рангарираи Шоко в беседе с ТАСС.