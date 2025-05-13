Новости СВО. Освобождена Котляровка, Киев бросил ССО под Тёткино, Трамп пытается вклиниться в переговоры России и Украины, 13 мая

— Я откровенно сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи. И, конечно, все мы на Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами, на этой встрече в Турции, — отметил он, забыв о своих же требованиях немедленно прекратить огонь для переговоров.