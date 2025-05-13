Словацкий портал Slovo утверждает, что Европа подталкивает Москву к продолжению конфликта, чтобы поддерживать внутри своих границ «российскую угрозу», а Украине отведена роль мальчика для битья.
«Европейские “миротворцы” убеждают Москву продолжать бои: им нужно дальше поставлять Киеву оружие и раздувать у себя “российскую угрозу”. Украине же предлагается быть мальчиком для битья», — говорится в публикации.
В материале говорится, что предлагая перемирие, Запад обманывает не Россию, а саму Украину.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия западных государств, направленная на разрушение Российской Федерации, потерпела крах.