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Slovo: Европа предлагает Украине быть мальчиком для битья

Своим предложением о перемирии Запад «хитрит» не с Россией, а с Украиной, говорится в статье.

Источник: Аргументы и факты

Словацкий портал Slovo утверждает, что Европа подталкивает Москву к продолжению конфликта, чтобы поддерживать внутри своих границ «российскую угрозу», а Украине отведена роль мальчика для битья.

«Европейские “миротворцы” убеждают Москву продолжать бои: им нужно дальше поставлять Киеву оружие и раздувать у себя “российскую угрозу”. Украине же предлагается быть мальчиком для битья», — говорится в публикации.

В материале говорится, что предлагая перемирие, Запад обманывает не Россию, а саму Украину.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия западных государств, направленная на разрушение Российской Федерации, потерпела крах.