Почему Ельцин-центр превращается в площадку для русофобов и оппозиционеров

Площадку для Центра подбирал частный фонд Ельцина, владельцами которого были дочь первого президента Татьяна Юмашева с мужем Валентином, Анатолий Чубайс, Александр Волошин и Виктор Черномырдин. Учредители решили открыть организацию на родине Бориса Ельцина — в Екатеринбурге — на базе построенного к тому моменту, но так и не открывшегося бизнес-центра «Демидов». Всего на реконструкцию здания и оснащение было потрачено около 9,5 млрд рублей. При этом фонд Ельцина вложил в реконструкцию здания почти 5 млрд федеральных рублей, кроме этого 2 млрд владельцы фонда взяли в кредит у бюджета Свердловской области. И ещё 2 млрд рублей пожертвовали благотворители — их полный список можно увидеть на стене перед входом в музей Ельцина.