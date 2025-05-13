Нидерланды и Австралия хотят добиться от ICAO переговоров с РФ по делу MH17

Нидерланды и Австралия направили обращение в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) с требованием обязать Россию начать переговоры по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, произошедшем в 2014 году. Об этом говорится в официальном заявлении нидерландского МИД Нидерландов, в котором подчёркивается необходимость содействия со стороны Москвы в данном процессе.