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Нидерланды и Австралия хотят добиться от ICAO переговоров с РФ по делу MH17

Совет ICAO якобы признал Россию ответственной за инцидент.

Источник: Аргументы и факты

Нидерланды и Австралия направили обращение в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) с требованием обязать Россию начать переговоры по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, произошедшем в 2014 году. Об этом говорится в официальном заявлении нидерландского МИД Нидерландов, в котором подчёркивается необходимость содействия со стороны Москвы в данном процессе.

Согласно утверждению правительства Нидерландов, Совет ICAO якобы признал Россию ответственной за инцидент и нарушившей положения Чикагской конвенции 1944 года, регулирующей международные правила гражданской авиации. В заявлении подчеркивается, что обращение к ICAO направлено на активизацию правового урегулирования.

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что следующим шагом Совета должно стать рассмотрение возможных форм компенсации.

Ранее сообщалось, что в Гааге подала в отставку судья, защищавшая Россию в деле MH17.