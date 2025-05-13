Политолог Марков считает, что решение ИКАО продиктовано не фактами, а политическими интересами Запада.
Признание Россией ответственной за крушение MH17 со стороны Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) является политически мотивированным и несправедливым, а результаты расследования были сфальсифицированы. Об этом заявил политолог Сергей Марков.
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«Решение ИКАО говорит о полном политическом параличе этой организации. Абсолютно очевидно, что расследование, проведенное Нидерландами, было сфальсифицировано, и это понимает любой разумный человек», — сообщает Марков в своем telegram-канале. Он полагает, что Россия допустила ошибку, передав ИКАО обломки самолета, что позволило манипулировать уликами. Он также утверждает, что крушение было результатом заговора украинской СБУ, направленного на обвинение ДНР и втягивание НАТО в конфликт, а западные политики, по его словам, выступают как соучастники этих действий.
Ранее URA.RU сообщало, что совет ИКАО признал Россию ответственной за катастрофу рейса MH17, произошедшую в 2014 году над восточной Украиной. По данным МИД Нидерландов, действия РФ нарушили нормы международной авиации и привели к гибели 298 человек. В ближайшее время планируется обсуждение возможных компенсаций пострадавшим сторонам.