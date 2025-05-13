«Решение ИКАО говорит о полном политическом параличе этой организации. Абсолютно очевидно, что расследование, проведенное Нидерландами, было сфальсифицировано, и это понимает любой разумный человек», — сообщает Марков в своем telegram-канале. Он полагает, что Россия допустила ошибку, передав ИКАО обломки самолета, что позволило манипулировать уликами. Он также утверждает, что крушение было результатом заговора украинской СБУ, направленного на обвинение ДНР и втягивание НАТО в конфликт, а западные политики, по его словам, выступают как соучастники этих действий.