В Ливии убит глава службы безопасности при Президентском совете

В Триполи был убит Абдель Гани аль-Кикли, возглавлявший службу безопасности при Президентском совете Ливии, информирует издание «Аль Васат».
По данным местных СМИ, на фоне вспышки вооружённых столкновений в нескольких районах столицы был временно остановлен международный аэропорт Митига. Звуки стрельбы слышно в районах Айн-Зара и Салах Ад-Дин на юге Триполи.
В социальных сетях начали появляться видеозаписи, предположительно снятые на месте происходящего.
Как ранее сообщалось, в столице Ливии Триполи вспыхнули вооружённые столкновения, сопровождаемые стрельбой в различных районах города. В связи с обострением обстановки Министерство внутренних дел призвало жителей оставаться в своих домах.