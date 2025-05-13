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В Ливии убит глава службы безопасности при Президентском совете

Звуки стрельбы слышно в районах Айн-Зара и Салах Ад-Дин на юге Триполи.

Источник: Аргументы и факты

В Триполи был убит Абдель Гани аль-Кикли, возглавлявший службу безопасности при Президентском совете Ливии, информирует издание «Аль Васат».

По данным местных СМИ, на фоне вспышки вооружённых столкновений в нескольких районах столицы был временно остановлен международный аэропорт Митига. Звуки стрельбы слышно в районах Айн-Зара и Салах Ад-Дин на юге Триполи.

В социальных сетях начали появляться видеозаписи, предположительно снятые на месте происходящего.

Как ранее сообщалось, в столице Ливии Триполи вспыхнули вооружённые столкновения, сопровождаемые стрельбой в различных районах города. В связи с обострением обстановки Министерство внутренних дел призвало жителей оставаться в своих домах.