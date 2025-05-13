Посольство России в Алжире косвенно подтвердило новое место работы Суровикина

Генерал армии и Герой России Сергей Суровикин, предположительно, работает в Африке на должности старшего группы российских военных специалистов. Об этом стало известно во вторник, 13 мая, из публикации посольства России в Алжире.
— 9 мая с.г. Посол Российской Федерации в Алжире А. В. Соломатин, Военный атташе Посольства, Старший группы российских военных специалистов, а также дипломаты Посольства возложили венки на могилу советского солдата И. Остапченко на столичном военном мемориальном кладбище Дели Ибрагим, — говорится в сообщении.
При этом имя генерала не упоминается в публикации, сообщение было опубликовано в Telegram-канале посольства.
9 апреля российский военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что Сергея Суровикина следует вернуть на фронт, подчеркнув, что он является специалистом слишком высокого класса, чтобы не использовать его способности в зоне специальной военной операции на Украине.
По словам члена комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенанта Виктора Соболева, Сергей Суровикин в текущий период трудится на посту военного советника в Африке. Глава комитета по обороне Андрей Картополов подтвердил, что генерал находится за границей России.