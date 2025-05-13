Захарова заявила об отказе Зеленского подписать документ на встрече с Путиным в 2019 году

Представитель дипведомства также рассказала, что в августе 2022 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признался, что в 2019 году Киев ничего не собирался выполнять, сосредоточившись на «мощной подготовке к войне с Россией». Как выяснилось позже, в подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж, резюмировала Захарова.