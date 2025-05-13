Вооружённые столкновения охватили столицу Ливии

В столкновениях участвуют 444-я боевая бригада при поддержке Мисуратской бригады и структуры Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности.
«[Министерство внутренних дел] призывает всех жителей Триполи оставаться дома и не выходить на улицу ради собственной безопасности», — гласит сообщение.
На фоне нестабильной обстановки временно прекратил работу международный аэропорт Митига. Все рейсы были перенаправлены в город Мисурата, передаёт телеканал Al Mayadeen.
А тем временем индийские власти были вынуждены закрыть 32 аэропорта по всей стране. Это произошло на фоне участившихся случаев появления беспилотников, взрывов и нарастающей угрозы полномасштабной войны с Пакистаном.