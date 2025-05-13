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Вооружённые столкновения охватили столицу Ливии

Столицу Ливии охватили ожесточённые уличные бои. Как сообщает агентство Lybia Press, Министерство внутренних дел действующего в Триполи Правительства национального единства выпустило срочное обращение к жителям с призывом оставаться в своих домах.

Источник: Life.ru

В столкновениях участвуют 444-я боевая бригада при поддержке Мисуратской бригады и структуры Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности.

«[Министерство внутренних дел] призывает всех жителей Триполи оставаться дома и не выходить на улицу ради собственной безопасности», — гласит сообщение.

На фоне нестабильной обстановки временно прекратил работу международный аэропорт Митига. Все рейсы были перенаправлены в город Мисурата, передаёт телеканал Al Mayadeen.

А тем временем индийские власти были вынуждены закрыть 32 аэропорта по всей стране. Это произошло на фоне участившихся случаев появления беспилотников, взрывов и нарастающей угрозы полномасштабной войны с Пакистаном.