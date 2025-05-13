Рубио поблагодарил Турцию за содействие переговорам России и Украины

Госсекретарь США Марко Рубио провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которого выразил благодарность Анкаре за предоставление площадки и содействие возможным прямым переговорам между Россией и Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.