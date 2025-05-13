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Рубио поблагодарил Турцию за содействие переговорам России и Украины

Вашингтон приветствует инициативы, способствующие мирному урегулированию.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которого выразил благодарность Анкаре за предоставление площадки и содействие возможным прямым переговорам между Россией и Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

В ходе беседы Рубио отметил значимость усилий Турции в обеспечении дипломатического взаимодействия и выразил поддержку идее немедленного прекращения огня как шага к деэскалации конфликта. Он подчеркнул, что Вашингтон приветствует инициативы, способствующие мирному урегулированию.

Также стороны обсудили предстоящую неформальную встречу министров стран НАТО в Анталье, уделив внимание укреплению двусторонних связей в сфере экономики и обороны.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не разделяют мнение о том, что РФ не заинтересована в достижении мирного соглашения по Украине.