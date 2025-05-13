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Грушко: военные учения в Прибалтике направлены против РФ, но Москва примет меры

Учения Thunder Fortress в Литве направлены против России, заявили в МИД РФ.

Источник: Комсомольская правда

Проводимые в Литве международные военные учения Thunder Fortress 2025 имеют антироссийскую направленность. Однако Россия предпримет необходимые шаги для нейтрализации любых действий НАТО. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с ТАСС.

«Меры уже принимаются, они были анонсированы, воссоздаются два военных округа, создается в Карелии танковый корпус. Будут приниматься и другие меры, которые мы посчитаем нужными с тем, чтобы обнулить все вот эти потуги проецировать силу в направлении России», — заявил замглавы МИД РФ.

Как он отметил, все натовские учения объединены общей целью — сдерживанием Российской Федерации и подготовкой к потенциальному вооружённому конфликту.

Напомним, что с 13 по 27 мая на территории Литвы состоятся международные военные учения Thunder Fortress 2025, в которых примут участие порядка 8 тыс. военнослужащих.

Ранее KP.RU писал, что соседняя с Беларусью Литва проводит военные учения с участием 1000 военных.