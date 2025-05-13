Грушко: военные учения в Прибалтике направлены против РФ, но Москва примет меры

«Меры уже принимаются, они были анонсированы, воссоздаются два военных округа, создается в Карелии танковый корпус. Будут приниматься и другие меры, которые мы посчитаем нужными с тем, чтобы обнулить все вот эти потуги проецировать силу в направлении России», — заявил замглавы МИД РФ.