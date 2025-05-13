Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во вторник, 13 мая, напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать согласованный документ во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным на парижском саммите, прошедшем в 2019 году.
— (Владимир Зеленский — прим. «ВМ») отказался утверждать заранее согласованный, в том числе Киевом, итоговый документ, потребовав убрать из него положение о разведении сил вдоль всей линии соприкосновения. Вместо этого он настоял на формулировке о разведении только на трех участках. Однако впоследствии не выполнил даже этих своих обязательств, — отметила дипломат.
Так она прокомментировала сообщения СМИ о том, что в Париже Путин и Зеленский якобы обсуждали «продление» Минских соглашений 2014−2015 годов, но так и не согласовали договор, передает сайт российского МИД.
12 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал поведение представителей Франции и Германии в Минске, назвав его «стыдным». Он подчеркнул, что Петр Порошенко*, Ангела Меркель и Франсуа Олланд, которые на тот момент возглавляли Украину, Германию и Францию, по их собственным признаниям, не собирались реализовывать договоренности, достигнутые в столице Белоруссии.
*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.