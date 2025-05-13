Захарова: Зеленский сорвал договоренности на встрече с Путиным в 2019 году

— (Владимир Зеленский — прим. «ВМ») отказался утверждать заранее согласованный, в том числе Киевом, итоговый документ, потребовав убрать из него положение о разведении сил вдоль всей линии соприкосновения. Вместо этого он настоял на формулировке о разведении только на трех участках. Однако впоследствии не выполнил даже этих своих обязательств, — отметила дипломат.