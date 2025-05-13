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Bloomberg: европейские страны обеспокоены действиями Трампа

У государств Европы нет возможности реорганизоваться.

Европейские государства находятся в «трудном положении» в связи с тарифной политикой президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

В публикации сказано, что ЕС «политически слаб», Соединённые Штаты необходимы ему больше, чем он Вашингтону.

«Второй срок Трампа, посвящённый началу нового “Золотого века” Америки, вероятно, станет решающим моментом в упадке Запада. У стран Европы нет возможности без лидерства США реорганизоваться и создать новый мировой порядок», — говорится в материале.

Кроме того, государства ЕС не могут определиться, как «усилить свою оборону и как разделить расходы», а также не способны понять, как следует вести себя с КНР.

«Внутренние политические разногласия — во Франции, ФРГ и Италии — подрывают более широкий европейский проект и могут быть использованы Трампом», — подчёркивается в публикации.

Ранее американский журнал Foreign Affairs рассказал, что эпоха сложившегося после Второй мировой войны альянса Соединённых Штатов и Европы завершилась.