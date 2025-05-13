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Ментцен: Польше безразлично, где будет проходить граница России и Украины

Польше безразлично, где будет проходить российско-украинская граница и кому принадлежит Крым, утверждает политик.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат в президенты Польши от коалиции «Конфедерация», объединяющей националистов и евроскептиков, Славомир Ментцен в ходе предвыборных дебатов заявил, что вопрос принадлежности Крыма и линии российско-украинской границы не представляет интереса для Варшавы.

По его мнению, судьба этих территорий не входит в сферу польских национальных приоритетов.

Напомним, Крым присоединился к России в марте 2014 года после референдума, проведённого на фоне смены власти в Киеве. За вхождение в состав РФ тогда высказалось более 95% участников голосования. Украина продолжает считать полуостров оккупированной территорией, а ряд западных стран поддерживает эту позицию. В свою очередь, российское руководство настаивает, что решение крымчан было принято демократическим путём и соответствует международным нормам, подчёркивая, что вопрос о статусе региона окончательно закрыт.

Ранее депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, выразил мнение, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу необходимо проявлять более осторожный подход в отношениях с Россией.