Ментцен: Польше безразлично, где будет проходить граница России и Украины

Напомним, Крым присоединился к России в марте 2014 года после референдума, проведённого на фоне смены власти в Киеве. За вхождение в состав РФ тогда высказалось более 95% участников голосования. Украина продолжает считать полуостров оккупированной территорией, а ряд западных стран поддерживает эту позицию. В свою очередь, российское руководство настаивает, что решение крымчан было принято демократическим путём и соответствует международным нормам, подчёркивая, что вопрос о статусе региона окончательно закрыт.