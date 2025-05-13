Кандидат в президенты Польши от коалиции «Конфедерация», объединяющей националистов и евроскептиков, Славомир Ментцен в ходе предвыборных дебатов заявил, что вопрос принадлежности Крыма и линии российско-украинской границы не представляет интереса для Варшавы.
По его мнению, судьба этих территорий не входит в сферу польских национальных приоритетов.
Напомним, Крым присоединился к России в марте 2014 года после референдума, проведённого на фоне смены власти в Киеве. За вхождение в состав РФ тогда высказалось более 95% участников голосования. Украина продолжает считать полуостров оккупированной территорией, а ряд западных стран поддерживает эту позицию. В свою очередь, российское руководство настаивает, что решение крымчан было принято демократическим путём и соответствует международным нормам, подчёркивая, что вопрос о статусе региона окончательно закрыт.
Ранее депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, выразил мнение, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу необходимо проявлять более осторожный подход в отношениях с Россией.