Секретаря СБ Чечни Адама Кадырова наградили юбилейной медалью ОМОН

Секретарь Совета Безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров получил награду от ОМОН. Ее вручили в честь юбилея подразделения. Награда представляет собой медаль с указанием: «25 лет ОМОН “Ахмат-Грозный”». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале.
Он сообщил, что в честь мероприятия на территории подразделения ОМОН состоялось торжественное построение. На нем присутствовали и представители из Белоруссии. Делегация направлена от ОМОН ГУВД Мингорисполкома.
Адаму Кадырову на момент первого назначения на руководящую должность было 15 лет. Он стал начальником службы безопасности Рамзана Кадырова. Позже, с конца апреля, Адам Кадыров занял также пост секретаря Совета безопасности Чечни.
Глава республики, между тем, заявил, что стал куда меньше улыбаться. Рамзан Кадыров объяснил, что во время спецоперации смеяться настроения не бывает.