В Польше заявили о равнодушии к принадлежности Крыма

Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен выступил на предвыборных дебатах. Он порассуждал на тему принадлежности полуострова Крым. По словам претендента на президентский пост, Польше это безразлично.
Славомир Ментцен уточнил, что вопрос Крыма не относится к «сфере интересов» республики. Если он станет президентом, то будет ориентироваться на внутренние проблемы.
«То, где точно будет пролегать новая граница между Украиной и Россией, будет Крым российским или украинским, не находится в сфере наших интересов», — заявил Славомир Ментцен.
В декабре прошлого года кандидат в президенты сообщил, что поляки не должны умирать за Украину. По его словам, он не позволит жителям, в том числе местным солдатам, оказаться в Киеве.