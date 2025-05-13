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Глава службы безопасности Ливии убит в Триполи

Глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в штаб-квартире 444-й военной бригады в ходе вооружённых столкновений в Триполи. Об этом сообщает газета Al Wasat.

Источник: Life.ru

«Источник в службе безопасности подтвердил смерть Абделя Гани аль-Кикли, известного как “Ганива”, отметив, что неизвестно, почему он там оказался, заманили ли его или у него была встреча», — говорится в материале.

Стрельба в столице Ливии. Видео © X / Adi / NEXUS.

Стрельба, по данным местных жителей, была слышна в районах Айн-Зара и Салах Ад-Дин, расположенных на юге города. В связи с вооружёнными столкновениями международный аэропорт Митига приостановил свою работу.

Ранее стало известно, что ливийскую столицу охватили вооружённые столкновения. В них участвуют 444-я боевая бригада при поддержке Мисуратской бригады и структуры Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности.