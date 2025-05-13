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Во время столкновений в Ливии ранения получили шесть человек

О пострадавших при столкновениях рассказали в службе скорой помощи.

Шесть человек получили травмы в ходе столкновений в ливийской столице, информируют местные власти.

В частности, о пострадавших рассказали в службе скорой помощи.

Напомним, в Триполи начались столкновения, была слышна стрельба. На улицах столицы Ливии замечена боевая техника, в том числе танки.

Издание Al Wasat сообщает, что столкновения начались из-за убийства руководителя службы безопасности при Президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли.

Ранее сообщалось, что в Триполи приостановили работу международной воздушной гавани Митига. Правоохранители призвали население оставаться в своих домах.

Миссия Организации Объединённых Наций в Ливии призывала все стороны в Триполи прекратить столкновения.