На улицах Триполи в Ливии заметили танки

В столице страны, Триполи, зафиксировано передвижение танков и другой военной техники. В связи с нестабильной обстановкой временно приостановлена работа аэропорта Митига. Воздушные суда, находящиеся в воздухе, перенаправляются в Мисурату, а рейсы, запланированные к вылету, отменены.