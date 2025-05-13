Миссия ООН в Ливии призвала к деэскалации конфликта в Триполи

В сегодняшнем заявлении миссия заявила, что внимательно следит за ситуацией в столице Ливии. «Миссия решительно поддерживает усилия Ливии, в том числе усилия старейшин и лидеров общин, по достижению мирного урегулирования и подчеркивает важнейшую ответственность всех сторон за защиту мирного населения», — отметили в организации.