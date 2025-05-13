ТАСС: Посольство России в Ливии не пострадало от беспорядков в столице

Посольство России в Ливии не затронули вспыхнувшие в столице страны Триполи столкновения. Об этом во вторник, 13 марта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой источник в диппредставительстве.
По его словам, посольство «находится на значительном отдалении от места столкновений на юге Триполи», передает агентство.
12 мая СМИ сообщили о возникновении вооруженных столкновений между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности в Триполи. В МВД Ливии призвали жителей страны не покидать свои дома.
В связи с ситуацией в Триполи работа международного аэропорта Митига была приостановлена, а текущие рейсы перенаправили в Мисурату. Кроме того, в результате столкновения был убит Глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.
22 апреля СМИ сообщили, что в городе Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир на севере Индии боевики открыли стрельбу по туристам, которые шли по тропе в долине Байсаран. В результате произошедшего скончались 27 человек.