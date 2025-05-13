ТАСС: Посольство России в Ливии не пострадало от беспорядков в столице

В связи с ситуацией в Триполи работа международного аэропорта Митига была приостановлена, а текущие рейсы перенаправили в Мисурату. Кроме того, в результате столкновения был убит Глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.