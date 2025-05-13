Миссия ООН в Ливии призвала стороны конфликта в стране к прекращению боев

Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) выразила серьёзную обеспокоенность ухудшением обстановки в Триполи, где зафиксированы столкновения с применением тяжёлого вооружения в густонаселённых районах.
В заявлении организации подчёркивается необходимость немедленного прекращения боевых действий всеми участниками конфликта.
Ранее издание Al Wasat, ссылаясь на источники, сообщило об убийстве Абделя Гани аль-Кикли, возглавлявшего службу безопасности при Президентском совете Ливии. На фоне обострения ситуации Министерство внутренних дел Правительства национального единства, базирующегося в Триполи, обратилось к жителям столицы с призывом не покидать свои дома.
Между тем на улицах Триполи в Ливии заметили танки.