ТАСС: столкновения в Триполи не затронули российское посольство в Ливии

Вооружённые столкновения, начавшиеся вечером в понедельник в южной части Триполи, не затронули российское посольство, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатическом представительстве.
По его словам, здание дипмиссии расположено на безопасном расстоянии от зоны боевых действий.
Дипломаты продолжают работать в штатном режиме, принимая все необходимые меры предосторожности на фоне обострившейся обстановки в столице Ливии.
Ранее власти страны рекомендовали местным жителям не покидать свои дома из-за активных боевых действий с применением тяжёлого вооружения. Миссия ООН также выразила обеспокоенность происходящим и призвала стороны немедленно прекратить огонь.