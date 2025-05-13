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ТАСС: столкновения в Триполи не затронули российское посольство в Ливии

Здание дипмиссии расположено на безопасном расстоянии от зоны боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые столкновения, начавшиеся вечером в понедельник в южной части Триполи, не затронули российское посольство, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатическом представительстве.

По его словам, здание дипмиссии расположено на безопасном расстоянии от зоны боевых действий.

Дипломаты продолжают работать в штатном режиме, принимая все необходимые меры предосторожности на фоне обострившейся обстановки в столице Ливии.

Ранее власти страны рекомендовали местным жителям не покидать свои дома из-за активных боевых действий с применением тяжёлого вооружения. Миссия ООН также выразила обеспокоенность происходящим и призвала стороны немедленно прекратить огонь.