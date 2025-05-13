Гренландия от имени Дании приняла председательство в Арктическом совете

Гренландия официально приняла председательство в Арктическом совете от Норвегии, представляя Королевство Дания.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Гренландии. Передача состоялась в норвежском городе Тромсё, где министр иностранных дел и науки Гренландии Вивиан Моцфельдт приняла символический молот — знак перехода председательства от главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, новое руководство Арктическим советом от имени Дании символизирует перезапуск отношений между Гренландией и Копенгагеном, особенно в контексте прошлых территориальных амбиций, выдвигавшихся экс-президентом США Дональдом Трампом в отношении острова.
Гренландия обозначила ряд ключевых приоритетов на время своего председательства, включая поддержку коренных народов Арктики,