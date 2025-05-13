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Гренландия от имени Дании приняла председательство в Арктическом совете

Председателем комитета старших должностных лиц Совета (SAO Chair) станет гренландец Кеннет Хёг.

Источник: Аргументы и факты

Гренландия официально приняла председательство в Арктическом совете от Норвегии, представляя Королевство Дания.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Гренландии. Передача состоялась в норвежском городе Тромсё, где министр иностранных дел и науки Гренландии Вивиан Моцфельдт приняла символический молот — знак перехода председательства от главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, новое руководство Арктическим советом от имени Дании символизирует перезапуск отношений между Гренландией и Копенгагеном, особенно в контексте прошлых территориальных амбиций, выдвигавшихся экс-президентом США Дональдом Трампом в отношении острова.

Гренландия обозначила ряд ключевых приоритетов на время своего председательства, включая поддержку коренных народов Арктики,