Гренландия от имени Дании приняла председательство в Арктическом совете

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Гренландии. Передача состоялась в норвежском городе Тромсё, где министр иностранных дел и науки Гренландии Вивиан Моцфельдт приняла символический молот — знак перехода председательства от главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде.