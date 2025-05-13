Елисейский дворец сопроводил пост снимками, на которых заметно, что на столе перед Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Британии Киром Стармером действительно лежит салфетка. Подпись к совместному фото гласит, что встреча трёх политиков олицетворяет «европейское единство для строительства мира».
«Это тоже фейковые новости. На первой картинке, может, и салфетка, но на второй — кучка дискредитированных лидеров, настроенных на войну, а не на мир», — отреагировал журналист.
Ранее ситуацию прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, её источники на Западе давно подтверждают, что европейские лидеры сидят на наркотиках.