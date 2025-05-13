Американский журналист нашёл фейк в заявлении Парижа о таинственном свёртке Макрона

Американский публицист Томас Фази отреагировал на попытку Елисейского дворца оправдать президента Франции Эмманюэля Макрона после скандального видео из поезда на обратном пути из Киева. Администрация главы государства сообщила, якобы напоминающий наркотики свёрток на столе политика является обыкновенной салфеткой. Впрочем, по мнению журналиста, не всё в этой публикации — правда.