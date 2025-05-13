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Американский журналист нашёл фейк в заявлении Парижа о таинственном свёртке Макрона

Американский публицист Томас Фази отреагировал на попытку Елисейского дворца оправдать президента Франции Эмманюэля Макрона после скандального видео из поезда на обратном пути из Киева. Администрация главы государства сообщила, якобы напоминающий наркотики свёрток на столе политика является обыкновенной салфеткой. Впрочем, по мнению журналиста, не всё в этой публикации — правда.

Источник: Life.ru

Елисейский дворец сопроводил пост снимками, на которых заметно, что на столе перед Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Британии Киром Стармером действительно лежит салфетка. Подпись к совместному фото гласит, что встреча трёх политиков олицетворяет «европейское единство для строительства мира».

«Это тоже фейковые новости. На первой картинке, может, и салфетка, но на второй — кучка дискредитированных лидеров, настроенных на войну, а не на мир», — отреагировал журналист.

Ранее ситуацию прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, её источники на Западе давно подтверждают, что европейские лидеры сидят на наркотиках.