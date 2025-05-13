В Совфеде выразили уверенность в продвижении переговоров с Киевом при двух условиях

«Если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-то ультиматумов и искать точки соприкосновения, я уверен, что мы могли бы продвинуться вперед еще дальше, чем это было сделано в марте 2022 года», — разъяснил Константин Косачев.