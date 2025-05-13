В Совфеде выразили уверенность в продвижении переговоров с Киевом при двух условиях

Российско-украинские переговоры, запланированные на 15 мая, могут быть успешнее, чем в 2022 году. Для продвижения в урегулировании конфликта Киеву следует отказаться от ультиматумов и начать искать точки соприкосновения с Москвой. Такое мнение выразил вице-председатель Совета Федерации Константин Косачев в интервью «Известиям».
Он уточнил, что переговоры продвигались и в 2022 году. Тогда члены делегаций достигли понимания. Однако позже, напомнил вице-спикер Совфеда, украинская сторона прервала переговоры. Сейчас встречу выстроят на новых условиях, это будет «Стамбул 2.0», заявил он.
«Если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-то ультиматумов и искать точки соприкосновения, я уверен, что мы могли бы продвинуться вперед еще дальше, чем это было сделано в марте 2022 года», — разъяснил Константин Косачев.
По мнению гендиректора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, встреча в Стамбуле состоится на уровне дипломатов. Участие президента РФ Владимира Путина маловероятно.