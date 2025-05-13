Суд продлил арест комику Останину по делу о разжигании ненависти

Мещанский районный суд Москвы принял решение продлить арест комика Артемия Останина, обвиняемого в разжигании ненависти в отношении участников специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о сохранении меры пресечения в виде заключения под стражу. Представители правоохранительных органов сочли необходимым продлить арест на время дальнейшего расследования дела.
Уголовное дело против Останина было возбуждено в марте после его выступления на юмористическом шоу, где он допустил резкие и уничижительные высказывания в адрес участника СВО. Запись номера попала в интернет, вызвав широкий общественный резонанс.
Ранее сообщалось, что российские военные корреспонденты возмутились шуткой Останина. Один из них, Георгий Медведев, отметил, что в выступлениях комика неоднократно появлялись оскорбления в адрес бойцов СВО и их семей.