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Суд продлил арест комику Останину по делу о разжигании ненависти

Представители правоохранительных органов сочли необходимым продлить арест.

Мещанский районный суд Москвы принял решение продлить арест комика Артемия Останина, обвиняемого в разжигании ненависти в отношении участников специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о сохранении меры пресечения в виде заключения под стражу. Представители правоохранительных органов сочли необходимым продлить арест на время дальнейшего расследования дела.

Уголовное дело против Останина было возбуждено в марте после его выступления на юмористическом шоу, где он допустил резкие и уничижительные высказывания в адрес участника СВО. Запись номера попала в интернет, вызвав широкий общественный резонанс.

Ранее сообщалось, что российские военные корреспонденты возмутились шуткой Останина. Один из них, Георгий Медведев, отметил, что в выступлениях комика неоднократно появлялись оскорбления в адрес бойцов СВО и их семей.