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МИД РФ: Россия ответит на учения НАТО в Литве мерами военного усиления

По его словам, все учения НАТО связаны одним замыслом — сдерживанием России и подготовкой альянса к военному столкновению.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал международные военные учения Thunder Fortress 2025, которые проходят в Литве с 13 по 27 мая, заявив, что их направленность очевидно антироссийская.

По его словам, Москва уже предпринимает ответные шаги для нейтрализации подобных действий со стороны НАТО.

Среди мер, упомянутых Грушко, — восстановление двух военных округов, а также формирование танкового корпуса в Карелии. Он отметил, что Россия продолжит усиливать оборонительный потенциал, исходя из оценки угроз, исходящих от альянса.

Дипломат подчеркнул, что все военные инициативы НАТО объединены общей целью — сдерживание России и подготовка к возможному военному противостоянию. Он заверил, что российские военные внимательно следят за подобной активностью, и безопасность страны будет обеспечена на должном уровне.

В рамках учений Thunder Fortress 2025 в Литве планируется задействовать около 8 тысяч военнослужащих из различных стран.

Между тем МИД РФ выразил посольству Японии протест из-за учений вблизи границы РФ.