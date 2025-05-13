МИД РФ: Россия ответит на учения НАТО в Литве мерами военного усиления

Дипломат подчеркнул, что все военные инициативы НАТО объединены общей целью — сдерживание России и подготовка к возможному военному противостоянию. Он заверил, что российские военные внимательно следят за подобной активностью, и безопасность страны будет обеспечена на должном уровне.