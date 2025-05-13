Косачев: переговоры будут продуктивнее, если Киев откажется от ультиматимов

Возможные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле имеют шанс продвинуться дальше, чем в 2022 году, при условии, что украинская сторона откажется от ультимативных требований и будет готова к поиску компромиссов. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью газете «Известия».