Косачев: переговоры будут продуктивнее, если Киев откажется от ультиматимов

Возможные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле имеют шанс продвинуться дальше, чем в 2022 году, при условии, что украинская сторона откажется от ультимативных требований и будет готова к поиску компромиссов. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью газете «Известия».
Он напомнил об опыте первых стамбульских переговоров, когда, по его словам, стороны сумели достичь взаимопонимания по ряду позиций, и соответствующий документ был даже парафирован главой украинской делегации до того, как Киев изменил курс под внешним давлением.
Косачев отметил, что повторный раунд переговоров возможен при более реалистичном подходе со стороны Украины. По его мнению, «Стамбул 2.0» должен учитывать изменившиеся обстоятельства на линии соприкосновения и текущее положение Киева после остановки прежнего переговорного процесса.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которого выразил благодарность Анкаре за предоставление площадки и содействие возможным прямым переговорам между Россией и Украиной.