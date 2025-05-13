Замглавы МИД РФ Грушко: военные учения в Литве направлены против РФ

В Литве с 13 по 27 мая пройдут международные военные учения Thunder Fortress 2025. В них примет участие около 8 тыс. военнослужащих.
«Меры уже принимаются, они были анонсированы, воссоздаются два военных округа, создается в Карелии танковый корпус. Будут приниматься и другие меры, которые мы посчитаем нужными с тем, чтобы обнулить все вот эти потуги проецировать силу в направлении России», — сказал Грушко.
По его словам, все учения НАТО объединены целью сдерживания России и подготовки альянса к возможному военному конфликту. «Все это мы прекрасно понимаем. Военные за этим внимательно следят. И в любом случае интересы нашей безопасности, обороноспособности будут гарантированы», — добавил дипломат.