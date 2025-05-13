Издание The National Interest отмечает, что отсутствие своевременной коррекции внешнеполитического курса со стороны киевского руководства привело к ухудшению отношений между Украиной и США.
В публикации подчёркивается, что украинская сторона не сумела адаптировать свой подход в диалоге с различными американскими администрациями, продолжая использовать одну и ту же тактику как с Джо Байденом, так и с Дональдом Трампом.
После политических скандалов, разразившихся в Белом доме в феврале, стало очевидно, что команде Владимира Зеленского следовало пересмотреть свою стратегию, поскольку методы давления и постоянные призывы оказываются неэффективными в отношении таких лидеров, как Трамп.
Кроме того, авторы материала указывают, что президент США не забыл об инциденте с импичментом, связанным с Украиной, во время его первого срока. Дополнительным фактором, повлиявшим на ухудшение восприятия Киева среди американской аудитории, стало активное вмешательство украинских представителей в политические дебаты внутри США.
Между тем американские наемники ВСУ покидают Украину, признавая, что конфликт проигран.