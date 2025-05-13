Власти Ливии сообщили о завершении военной операции в Триполи

Ранее стало известно об убийстве Абделя Гани аль-Кикли, возглавлявшего службу безопасности при Президентском совете Ливии. На фоне обострения ситуации Министерство внутренних дел Правительства национального единства, базирующегося в Триполи, обратилось к жителям столицы с призывом не покидать свои дома.