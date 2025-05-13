Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ливии сообщили о завершении военной операции в Триполи

Основной целью операции было восстановление порядка в районе.

Вооружённая операция, проведённая в столице Ливии Триполи, завершилась успешно, сообщает Министерство обороны Правительства национального единства (ПНЕ) на своём официальном портале.

В заявлении отмечается, что поставленные задачи были выполнены, и командование распорядилось завершить активную фазу действий. Основной целью операции было восстановление порядка и устранение угроз стабильности в районе.

Министерство также подчеркнуло, что теперь приоритетом станет реализация мер по обеспечению безопасности и поддержанию стабильной обстановки в столице и прилегающих районах.

Ранее стало известно об убийстве Абделя Гани аль-Кикли, возглавлявшего службу безопасности при Президентском совете Ливии. На фоне обострения ситуации Министерство внутренних дел Правительства национального единства, базирующегося в Триполи, обратилось к жителям столицы с призывом не покидать свои дома.