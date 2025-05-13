Власти Ливии сообщили о завершении военной операции в Триполи

Вооружённая операция, проведённая в столице Ливии Триполи, завершилась успешно, сообщает Министерство обороны Правительства национального единства (ПНЕ) на своём официальном портале.
В заявлении отмечается, что поставленные задачи были выполнены, и командование распорядилось завершить активную фазу действий. Основной целью операции было восстановление порядка и устранение угроз стабильности в районе.
Министерство также подчеркнуло, что теперь приоритетом станет реализация мер по обеспечению безопасности и поддержанию стабильной обстановки в столице и прилегающих районах.
Ранее стало известно об убийстве Абделя Гани аль-Кикли, возглавлявшего службу безопасности при Президентском совете Ливии. На фоне обострения ситуации Министерство внутренних дел Правительства национального единства, базирующегося в Триполи, обратилось к жителям столицы с призывом не покидать свои дома.