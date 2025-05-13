Грушко: Военные учения в Прибалтике направлены против России

Международные военные учения Thunder Fortress 2025, который пройдут в Литве, направлены против России, но Москва примет меры, которые обнулят все старания Североатлантического альянса (НАТО). Об этом во вторник, 13 мая, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
— Меры уже принимаются, они были анонсированы, воссоздаются два военных округа, создается в Карелии танковый корпус. Будут приниматься и другие меры, которые мы посчитаем нужными с тем, чтобы обнулить все вот эти потуги проецировать силу в направлении России, — подчеркнул замглавы МИД России.
По его словам, все учения НАТО направлены на сдерживание России и подготовку альянса к военному столкновению. Грушко отметил, что российские военнослужащие внимательно следят за ситуацией, и подчеркнул, что интересы безопасности и обороноспособности России будут гарантированы в любом случае, передает ТАСС.
29 апреля помощник президента России Николай Патрушев заявил, что на учениях около российских границ НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области. Он отметил, что альянс проводит масштабные тренировки вблизи границ России второй год подряд.