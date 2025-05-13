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Вооруженные силы США нанесли ракетные удары по ячейке ИГИЛ в Сомали

Операция проводилась совместно с правительством Сомали.

Американские военные нанесли серию авиаударов по позициям боевиков группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)* в регионе Пунтленд на востоке Сомали, сообщил Африканское командование вооружённых сил США (AFRICOM).

В заявлении отмечается, что операция проводилась совместно с правительством Сомали и была направлена на цели, находящиеся примерно в 70 километрах к юго-востоку от города Босасо.

При этом AFRICOM уточнило, что не будет раскрывать подробности о конкретных объектах, подвергшихся ударам, ссылаясь на необходимость сохранения безопасности аналогичных операций в других районах.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил об уничтожении одного из ключевых руководителей террористической организации ИГИЛ на территории Ирака.

*Террористическая организация, запрещена в России.