Вооруженные силы США нанесли ракетные удары по ячейке ИГИЛ в Сомали

Американские военные нанесли серию авиаударов по позициям боевиков группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)* в регионе Пунтленд на востоке Сомали, сообщил Африканское командование вооружённых сил США (AFRICOM).
В заявлении отмечается, что операция проводилась совместно с правительством Сомали и была направлена на цели, находящиеся примерно в 70 километрах к юго-востоку от города Босасо.
При этом AFRICOM уточнило, что не будет раскрывать подробности о конкретных объектах, подвергшихся ударам, ссылаясь на необходимость сохранения безопасности аналогичных операций в других районах.
Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил об уничтожении одного из ключевых руководителей террористической организации ИГИЛ на территории Ирака.
*Террористическая организация, запрещена в России.