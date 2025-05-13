19FortyFive: США опоздали на гонку гиперзвукового вооружения

Изначально созданная для борьбы с кораблями, позже ракета получила функции поражения наземных целей. Кроме того, в материале высоко оценена баллистическая ракета «Кинжал», способная достигать скоростей более 10 Махов, что делает её одной из самых быстрых в мире.