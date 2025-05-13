Согласно материалу, опубликованному изданием 19FortyFive, Соединённые Штаты существенно отстают в сфере гиперзвукового вооружения, в то время как Россия значительно продвинулась вперёд.
Отмечается, что несмотря на активное развитие американских программ, эксперты, в том числе представители Конгресса и оборонных СМИ, продолжают фиксировать серьёзное технологическое отставание США от России и Китая.
В статье также представлен сравнительный обзор гиперзвуковых ракет. Особое внимание уделено российским разработкам, которые признаны наиболее передовыми. Среди них особенно выделяется ракета «Циркон», способная развивать скорость до 9 Махов и запускаться с морских платформ. Её первое боевое размещение произошло на фрегате «Адмирал Горшков».
Изначально созданная для борьбы с кораблями, позже ракета получила функции поражения наземных целей. Кроме того, в материале высоко оценена баллистическая ракета «Кинжал», способная достигать скоростей более 10 Махов, что делает её одной из самых быстрых в мире.
Ранее Россия и Китай раскритиковали американскую программу «Золотой купол», поскольку она носит дестабилизирующий характер.