Первый заместитель министра туризма Приморья Арсений Крепский покинул свой пост в понедельник, 12 мая. Причина отставки неизвестна, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) «Арсений Крепский про туризм».
«Сегодня я покидаю министерство туризма Приморского края. Закончился более чем трехлетний этап моей жизни, и он запомнится мне навсегда! Было очень много разного за эти годы, но абсолютно точно, хорошего и полезного было больше, чем плохого и рутинного», — написал Крепский в своем канале.
В своем сообщении Арсений Крепский поблагодарил коллег за совместную работу. О причинах ухода и дальнейших планах чиновника не сообщается.
Напомним, правительство Приморья покинул зампред Алексей Наздратенко, курировавший вопросы взаимодействий с федеральными органами федеральной власти.