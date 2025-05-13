Первый заместитель министра туризма Приморья Арсений Крепский покинул свой пост

«Сегодня я покидаю министерство туризма Приморского края. Закончился более чем трехлетний этап моей жизни, и он запомнится мне навсегда! Было очень много разного за эти годы, но абсолютно точно, хорошего и полезного было больше, чем плохого и рутинного», — написал Крепский в своем канале.