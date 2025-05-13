Reuters: ФБР усилит контроль над мигрантами вместо белых воротничков

Агентство Reuters сообщило, что Федеральное бюро расследований (ФБР) изменило приоритеты в своей деятельности, сместив акцент с расследования экономических преступлений в сторону усиленного участия в контроле над миграцией.
По информации источников, на ряде совещаний в территориальных подразделениях агентам было разъяснено, что теперь значительная часть их времени — около трети — должна быть направлена на поддержку усилий администрации Дональда Трампа в борьбе с нелегальной миграцией.
Расследования правонарушений, связанных с представителями бизнес-элиты и государственного аппарата, так называемых «белых воротничков», временно утратили статус приоритетных задач. По данным агентства, до конца 2025 года подобные дела будут отодвинуты на второй план.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа потребовала, чтобы Украина приняла неустановленное количество нелегальных мигрантов из третьих стран, которых планируется депортировать из Соединённых Штатов.