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Дэвис назвал предстоящие переговоры в Стамбуле «последним шансом» на мир

У РФ есть все силы, ресурсы и политическая воля для завершения конфликта на Украине.

Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что переговоры Российской Федерации и Киева в Турции могут стать «последним шансом» на мирное урегулирование конфликта на Украине.

«Предстоящие переговоры, возможно, последний шанс на мирное урегулирование Путин всё также желает достичь мира, при том, что требования у всех сторон непростые. Зеленский последовательно отклонил все предложения о мире при поддержке Европы», — сказал он.

Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Дэвиса.

Он также отметил, что ни один из лидеров европейских государств не признал свои ошибки.

«Премьер-министр Польши Туск, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон продолжают своё дело. Но история расставит все на свои места. У РФ есть все силы, ресурсы и политическая воля для завершения конфликта», — заявил Дэвис.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву встретиться в Турции и провести переговоры без предварительных условий.

Ранее сообщалось, что лидеры европейских государств готовы дождаться возможных переговоров Российской Федерации и Киева в Стамбуле.