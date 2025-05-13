Экс-генсек НАТО Расмуссен назвал слова Трампа о Гренландии бесстыдством

Глава Белого дома Дональд Трамп поступает неподобающим образом, выдвигая идею о присоединении к США острова Гренландия, который входит в состав Дании, заявил датский политик, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
«Я считаю бесстыдством, что американский президент может угрожать союзнику. Дания является одним из ближайших и самых надежных союзников США», — пояснил он в интервью газете Politico.
Экс-генсек альянса подчеркнул, что Гренландия является частью Дании. Расмуссен утверждает, что жители этого острова якобы сами не хотят становиться американскими гражданами.
Политик напомнил, что в рамках соглашения от 1951 года у США есть право размещать военные базы в Гренландии. Вместе с тем, по его словам, уже несколько десятилетий американская армия лишь сокращает своё присутствие на этой территории.
Напомним, в середине апреля американский журнал Newsweek написал, что, согласно подсчётам, покупка Гренландии может обойтись США в более чем $2,2 млрд. Кроме того, последующие ежегодные выплаты составят свыше $600 млн.
Агентство Bloomberg, в свою очередь, отметило, что Трамп не купит Гренландию, поскольку цена будет слишком большой и Конгресс США не одобрит такую сделку.