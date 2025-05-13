Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кандидат в главы Польши Ментцен пообещал не допустить членства Киева в НАТО

Варшава не планирует быть втянутой в конфликт на Украине.

Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен заявил, что не допустит включения Украины в Североатлантический альянс.

Он подчеркнул, что не позволит, чтобы военные Польши были направлены на Украину.

«Я не соглашусь на отправку польских войск на Украину, не соглашусь на принятие Украины в НАТО», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе предвыборных дебатов.

Ментцен подчеркнул, что Варшава не желает быть втянутой в конфликт на Украине, а также не планирует рисковать жизнями солдат.

Ранее Ментцен заявил, что Польше безразлично, где будет проходить граница Российской Федерации и Украины.