Кандидат в главы Польши Ментцен пообещал не допустить членства Киева в НАТО

Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен заявил, что не допустит включения Украины в Североатлантический альянс.
Он подчеркнул, что не позволит, чтобы военные Польши были направлены на Украину.
«Я не соглашусь на отправку польских войск на Украину, не соглашусь на принятие Украины в НАТО», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе предвыборных дебатов.
Ментцен подчеркнул, что Варшава не желает быть втянутой в конфликт на Украине, а также не планирует рисковать жизнями солдат.
Ранее Ментцен заявил, что Польше безразлично, где будет проходить граница Российской Федерации и Украины.